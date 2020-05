1 Auch am Dienstag versammelte sich die Mannschaft zum Kleingruppentraining. Foto: Baumann

Aufatmen beim VfB Stuttgart: Der Wiederholungstest bei einem Spieler hat einen negativen Befund ergeben. Damit gilt das gesamte Team als coronafrei.

Stuttgart - Nach Tagen der Ungewissheit herrscht beim VfB Stuttgart nun Klarheit: Keiner der beteiligten Akteure der Lizenzspielermannschaft – also Spieler, Trainer und Betreuer – hat sich bislang mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag bestätigte ein Sprecher des Vereins, dass der zunächst unklare Befund bei einem Spieler ein negatives Ergebnis hervorgebracht habe. Ein Rachenabstrich hatte die Mediziner zunächst zweifeln lassen. Ein weiterer Test am Montag brachte am Dienstag dann Klarheit. Der Betroffene selbst weise keinerlei Symptome auf, hieß es.

Kein Maulkorb durch die DFL

Damit ist das komplette Team des Fußballzweitligisten für den Moment coronafrei. Eine weitere Testreihe ist bereits angelaufen, Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Am Montag hatte die Deutsche Fußball Liga DFL von zehn bestätigten Coronafällen bei den Clubs der ersten und zweiten Liga berichtet. Nach einem positiven Befund im Funktionsteam hat Zweitligist Erzgebirge Aue sämtliche Teammitglieder bis Donnerstag in häusliche Quarantäne beordert.

Ein Sprecher des VfB Stuttgart widersprach unterdessen Meldungen, wonach die DFL den Clubs einen Maulkorb verhängt habe. Der Dachverband habe lediglich das Gesamtergebnis der ersten Testreihe vorab veröffentlichen wollen. Die Kommunikation von Testergebnissen sei den Vereinen künftig selbst überlassen.

