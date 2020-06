1 Wer trägt die Kosten für Corona-Tests? Foto: Cryptographer/Shutterstock

Ein Corona-Test kann beim Arzt oder zuhause durchgeführt werden. Doch wie viel kostet ein Corona-Test eigentlich und wer übernimmt die Kosten?

Viele Menschen sind noch immer verunsichert durch die aktuelle Corona-Pandemie. Bei einigen verläuft COVID-19 vollkommen ohne Symptome, weswegen man auch als vermeintlich gesunder Mensch nicht sicher wissen kann, ob man sich bereits angesteckt hat. Ein Corona-Test kann Klarheit schaffen, doch was kostet das und wer bezahlt diesen Test eigentlich?

Wann wird ein Corona-Test durchgeführt?

Das Robert-Koch-Institut hat eine Orientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte herausgegeben, in der festgehalten wurde, wann ein Corona-Test durchgeführt werden sollte. Das ist der Fall, wenn Sie

akute Atemwegsprobleme haben und/oder Ihren Geruchs- oder Geschmackssinn verloren haben.

in den letzten 14 Tagen vor Erkrankungsbeginn Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall hatten.

Anzeichen für eine Lungenentzündung zeigen.

Beim Test wird in der Regel ein Abstrich von der Rachenwand oder der Nasen-Rachenwand genommen. Dieser wird dann an ein Labor versendet und dort analysiert. Die Ergebnisse gehen an den Arzt, der Sie darüber informieren wird.

Antikörper-Tests werden bislang nur ergänzend eingesetzt.

Corona-Test beim Arzt: Gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Kosten

Führt Ihr behandelnder Arzt den Test durch, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Corona-Test-Kosten von 59 Euro, die im Labor anfallen. Für Sie entstehen keine weiteren Kosten. Die Abrechnung erfolgt, wie bei anderen Behandlungen und Tests auch, über die Versichertenkarte.

Auch für eine private Krankenversicherung gilt, dass prinzipiell alle Leistungen bezahlt werden, die medizinisch notwendig sind. Ordnet Ihr Arzt den Corona-Test an, wird Ihre PKV die Kosten sehr wahrscheinlich übernehmen.

Corona-Test: Kosten privat übernehmen?

Möchten Sie den Test selbst veranlassen, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin darüber. Die Kosten für einen Corona-Test liegen zwischen 150 € und 300 € – das variiert, je nachdem, wo der Test durchgeführt wird. Ohne begründeten Anlass werden weder gesetzliche noch private Krankenversicherungen diese Kosten übernehmen.

Falls Sie glauben, sich infiziert zu haben, bleiben Sie ruhig und nehmen Sie telefonisch Kontakt mit Ihrem Arzt, dem zuständigen Gesundheitsamt oder dem hausärztlichen Notdienst unter der Nummer 116117 auf.

Kosten für Corona-Schnelltest: Wer bezahlt Antikörper-Test?

Bei einem Antikörper-Test handelt es sich um einen Bluttest. Hier sollen entsprechende Antikörper im Blut nachgewiesen werden. Die gesetzlichen Krankenkassen weisen aber darauf hin, dass diese Tests nicht zuverlässig sind. Ein negatives Ergebnis (keine Antikörper) bedeutet nicht, dass keine Corona-Infektion vorliegt. Auch bei korrekter Handhabung können diese Tests deswegen eine „falsche Sicherheit“ geben.

Hinzu kommt, dass Antikörper-Tests nicht sehr sensitiv sind, das heißt, je früher sie durchgeführt werden, desto unzuverlässiger ist das Ergebnis.

Außerdem kann derzeit nicht sicher gesagt werden, ob jemand mit Antikörpern im Blut wirklich immun gegen COVID-19 ist. Es ist zwar wahrscheinlich, ein Restrisiko bleibt allerdings.

Wenn Sie einen Antikörper-Test dennoch durchführen lassen möchten, ist dies in manchen Städten durchaus möglich. In Tübingen, Reutlingen und Stuttgart beispielsweise kostet die Corona-Diagnostik 25 Euro und kann entweder mit Ihrem Hausarzt oder an bestimmten Blutabnahmestellen des Diagnostik-Unternehmens CeGaT erfolgen.

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für Antikörper-Test derzeit deswegen nicht.

Corona-Tests auf eigene Kosten online bestellen – Experten raten ab

Online finden sich mittlerweile viele Anbieter für Corona-Tests, die Sie ganz einfach bestellen können. Dabei gibt es verschiedene Arten von Tests:

Antikörper-Tests, bei denen die Blutabnahme dennoch von medizinischem Personal durchgeführt werden muss (wie bei den Blutabnahmestellen in Tübingen und anderen Städten). Die Kosten liegen bei rund 25 Euro.

Antikörper-Test, bei denen Sie zuhause selbst eine Blutprobe nehmen und diese an ein Labor senden. Corona-Test Kosten in diesem Fall: etwa 70 Euro.

Schnelltests, die Sie komplett selbst zuhause durchführen können. Das Ergebnis liegt innerhalb von 10 Minuten vor. Die Kosten für diese Corona-Tests belaufen sich auf circa 100 Euro.

Corona-Tests, bei denen Sie selbst einen Rachenabstrich nehmen und die Probe an ein Labor senden. Kostenfaktor: rund 150 Euro.

Experten raten allerdings davon ab, diese Tests zu kaufen. Sie sind nicht zuverlässig und können daher keine verlässliche Aussage darüber treffen, ob Sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder nicht. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das Gesundheitsamt, wenn Sie einen Corona-Test für notwendig halten.

