Istanbul - Die Türkei will jeden Touristen bei der Einreise auf Coronavirus testen. Die Tests auf den Flughäfen und an den Grenzen würden nur zwei bis drei Minuten dauern, kündigte die Regierung am Sonntag an. Mit einem Schreiben an die Regierungen aller Länder, aus denen traditionell Urlauber in die Türkei reisen, will Ankara an diesem Montag nicht nur über die Schutzmaßnahmen an türkischen Flughäfen, Hotelbuffets und Stränden informieren, sondern auch über die Zahl der Intensivstationen. Die Türkei betont damit ihre Erfolge bei der Pandemie-Bekämpfung, um sich als sicheres Urlaubsland zu empfehlen.