Kreis Ludwigsburg - Von September an können sich auch im Kreis Ludwigsburg die Menschen zum dritten Mal gegen Corona impfen lassen. Doch wie organisieren die Behörden die neue Impfkampagne? Wie kommt man an einen Termin? Und was sagt der Landkreis zur Zukunft des Kreisimpfzentrums? Die Antworten auf die dringendsten Fragen: