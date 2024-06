Corona-Soforthilfen: Wie Tom Müller in die Mühlen der Bürokratie geriet

Wie Tom Müller in die Mühlen der Bürokratie geriet

1 245 000 Soloselbstständige und Kleinunternehmer haben einst Soforthilfen empfangen. Von rund 43 000 versucht jetzt das Land, die komplette Hilfe wieder einzutreiben.

Der bürokratische Aufwand, um Rückzahlungen bei den Corona-Soforthilfen einzutreiben, scheint immer wieder die Höhe der Rückerstattungen zu konterkarieren. Vor allem Soloselbstständige sind betroffen. Was läuft hier schief?











Am 12. März ahnte Tom Müller das erste Mal, dass er den Mühlen der Bürokratie nicht mehr entkommen würde. Dass bald der Gerichtsvollzieher an seiner Tür klingeln könnte, wie er befürchtete. Und alles wegen 3540 Euro, die er gerne der L-Bank zurückzahlen möchte, die Summe allerdings nur in Raten begleichen kann. „Dass dies die L-Bank ablehnt, verstehe ich nicht“, sagt Müller, der im Artikel nicht seinen wahren Namen nennen möchte. „Was ich gerade durchmache, erleben derzeit bestimmt Tausende Soloselbstständige auch.“