Corona Soforthilfe vor VGH: Wegweiser nicht nur für Corona-geplagte Friseure

Die Landeskreditbank hat in rund 117 000 Fällen Pandemie-Hilfen zurückgefordert. Nun entscheidet der Verwaltungsgerichtshof in sechs Musterverfahren darüber, ob das rechtens war.
Holger Schier, Mit-Geschäftsführer des Heidenheimer City-Friseurs, wirkt nach der Verhandlung erleichtert. „Es ist absolut nervenzehrend“, bekennt er, eine „Riesenlast“ zu spüren. „Die letzten zwei Tage ging es mir nicht so gut – jetzt fällt der Druck so langsam ab.“ Auf den 56-Jährigen schaut eine Branche, die unter den Pandemie-Schließungen von März 2020 an gelitten hat und aus der sich viele Betriebe mit Klagen gegen die von der L-Bank geforderte Rückzahlung der Corona Soforthilfe wehren.