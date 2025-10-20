Corona-Soforthilfe: L-Bank fordert 3,4 Millionen Euro an Zinsen

Der Konflikt um die Soforthilfe Corona hält an: Die Landeskreditbank hat bereits 3500 Zinsbescheide verschickt – an Hilfeempfänger, die die Unterstützung schon zurückgezahlt haben.
Das vor einer Woche im Briefkasten gelandete Forderungsschreiben hat Axel F. (Name geändert) kalt erwischt: 786,86 Euro soll er bis Anfang November überweisen – so steht es in einem „Zinsbescheid“ der Landeskreditbank, datiert auf den 1. Oktober. Mit diesem Nachspiel der Corona Soforthilfe hatte F. nicht gerechnet. Schließlich hatte er den im März 2024 zurückgeforderten Betrag in Höhe von 3540 Euro am 28. Juni 2024 erstattet – fristgerecht, wie er meint. Dennoch macht die Bank bis zu diesem Tag die Verzinsung geltend: mit Zinssätzen von 4,12 bis 8,62 Prozent.