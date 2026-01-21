Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut kann noch keine Lösung der Regierung im Streit um die Corona Soforthilfe anbieten. Sie will „die Weichen in dieser Legislaturperiode stellen“.
Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat einen Vorschlag, aber noch kein geeintes Konzept, um den Konflikt zur Corona Soforthilfe beizulegen. „Die Botschaft ist: Wir kriegen das hin – wenn wir alle an einem Strang ziehen“, sagte sie unserer Zeitung. Mitte Dezember hatte sie eine Lösung für den Januar zugesagt.