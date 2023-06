1 Der Landkreis Esslingen hat in Flüchtlingsunterkünften freiwillige Tests durchgeführt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild

In Mannheim und im Kreis Esslingen werden die Corona-Vorgaben für private Feiern restriktiver. Der Grund: In beiden Kreisen ist der erste Warnwert von 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen überschritten worden. Folgen weitere Maßnahmen?









Stuttgart - Mannheim hat am Sonntag als erster Stadtkreis in Baden-Württemberg die Marke von 35 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage überschritten. Diese Sieben-Tages-Inzidenz lag am Sonntag bei 36,7. Im Landkreis Esslingen wurde der Warnwert bereits am Samstag übertroffen und stieg am Sonntag auf 40,6; das ist der höchste in Baden-Württemberg. Landesweit liegt der Wert bei 15,9, in Stuttgart bei 33,6.