1 Schnelltest to go Foto: Lichtgut//Piechowski

Die Bürgerinitiative „Wir testen“ hat auf dem Killesberg ein Corona-Testzentrum eröffnet. Das Projekt soll Vorbild sein für weitere Stadtteile.

Stuttgart - Seit Dienstag können sich die Bürger am Adolf-Fremd-Weg am Killesberg ohne Anmeldung und viel Aufwand auf Corona schnelltesten lassen. Auf dem Gelände des Vereins s‘Höfle hat die Bürgerinitiative „Wir testen“ eine Teststation eingerichtet. „Unsere Zielgruppe sind die Menschen hier im Viertel. Wir möchten den Stadtteil so sicherer machen“, sagt Anne Blumers von der Bürgerinitiative. Aber nicht nur den eigenen Stadtteil möchten die Macher damit sicher machen, wie ihre Kollegin Anna Butters ergänzt: „Wir hoffen, dass sich das Konzept etabliert und andere Menschen es dann auch in ihrem Stadtteil umsetzen“.

Angebot wir gut angenommen

Das neue Angebot kommt im Stadtteil bereits am ersten Tag gut an. Bis 12 Uhr haben sich bereits rund 40 Menschen testen lassen. So zum Beispiel eine Frau mit ihrem zweijährigen Sohn: „Ich wohne 100 Meter weiter und finde es toll, dass ich mich hier ohne Aufwand testen lassen kann und so sehe, wie mein derzeitiger Status ist. So fühlt man sich einfach sicherer“, sagt sie. Die ehrenamtlichen Helfer berichten aber auch von vielen Arbeitnehmern und Schulkindern, die bereits am Morgen ins Testzentrum gekommen seien, um nach einem negativen Testergebnis ins Büro oder zur Schule zu fahren.

Auch PCR-Tests sind möglich

Fällt ein Schnelltest positiv aus, wird im Anschluss direkt vor Ort auch ein PCR-Test gemacht. Dieser wird von Fachkräften des Labors CeGat aus Tübingen, das die Initiative unterstützt, durchgeführt. Die rund 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter, die die Schnelltests durchführen, werden vom Deutschen Roten Kreuz vor ihrem Einsatz geschult.