1 Die Länder wollen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Beine machen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Einige Länder dringen auf eine gesetzliche Grundlage für schärfere Maßnahmen zum Schutz vor Corona. Dass Hessen, Bayern, NRW und Baden-Württemberg vorpreschen, zeigt, wie verärgert man über die Zögerlichkeit von Karl Lauterbach ist, kommentiert Norbert Wallet.









Die Allianz ist so ungewöhnlich, dass allein schon daraus eine gewisse Dringlichkeit abzulesen ist. In einem gemeinsamen Vorstoß sprechen sich die Länder Hessen, Bayern, NRW und Baden-Württemberg dafür aus, möglichst noch vor der Sommerpause die gesetzlichen Voraussetzungen für schärfere Schutzmaßnahmen zu schaffen, um in der kommenden Corona-Herbstwelle handlungsfähig zu sein. Die Ampelkoalition hat verabredet, erst das Ergebnis der Arbeit des Evaluierungsgremiums abzuwarten.