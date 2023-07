1 Mit Hygienevorschriften und Sicherheitsabstand soll es zurück ins Klassenzimmer gehen. Doch sind die Schulen darauf vorbereitet? Foto: dpa/Philip Davali, Stefanie Morlok

Nächste Woche sollen die ersten Schüler in die Klassenzimmer zurückkehren. Doch wie gut läuft das Krisenmanagement der Schulen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Kultusminister der Länder haben sich für eine weitere Öffnung der Schulen vom 4. Mai an ausgesprochen. Dabei sollen bundesweit einheitliche Regelungen gelten, etwa bei der Hygiene oder der Schülerbeförderung. Das sagte Stefanie Hubig, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, bei der Präsentation des Beschlusses am Dienstag. Klassen und Lerngruppen sollen zudem geteilt werden, damit der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann – auch in den Pausen.