Verwirrung um Verkauf von Selbsttests in Drogeriemärkten

Corona-Schnelltests in Stuttgart

1 Keine Warteschlange vor der dm-Filiale an der Königstraße in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Erst sollten die Drogeriemärkte dm und Rossmann ab Dienstag Schnelltests im Angebot haben, dann hieß, doch erst im Lauf der Woche. Konnten in Stuttgart nun welche gekauft werden?

Stuttgart - Vor der dm-Filiale an der Königstraße 2 bildet sich am Dienstagmorgen eine kleine Schlange. Wie sich schnell herausstellt, hat sie aber nur bedingt damit zu tun, dass auch die Drogeriemarktkette nun Corona-Selbsttests im Angebot hat. Nur ein Mann Mitte 40, der sich direkt vor der Ladentür aufgestellt hat, ist deshalb so früh da.

„Ich bin geschäftlich hier, ich brauche die Tests für meine Firma“, sagt er. Als eine Mitarbeiterin um 8 Uhr die Tür aufschließt, geht der Mann direkt auf sie zu, fragt sie nach den Tests – und wird zunächst enttäuscht. „Es sind gar keine geliefert worden“, sagt sie. Er könne die Tests online bestellen, ab Mittwoch gebe es sie im Laden. Doch sie täuscht sich.

Kaum Selbsttests im Angebot

Als sich der Geschäftsmann von einer anderen Mitarbeiterin zeigen lässt, in welchem Regal er die Tests am morgigen Mittwoch wird finden können, bemerken die beiden, dass doch schon welche vorrätig sind. Die fünf roten Schachteln der Marke Cerascreen nimmt der Mann auch gleich an sich. Kaufen darf er allerdings nur drei. Dm hatte im Vorfeld angekündigt, die Abgabemenge pro Person limitieren zu wollen.

Die Situation erinnert an den Samstag, als auch in den Filialen des Discounters Aldi die Selbsttests binnen weniger Minuten ausverkauft waren. Dm und Rossmann hatten zunächst angekündigt, die Tests ab Dienstag anbieten zu können. Am Montag jedoch hieß es, die Lieferungen würden sich verzögern, die Ware komme erst später in die Läden.

In der Rossmann-Filiale in der Kronenstraße ist genau das der Fall. „Ich hatte auch gehofft, dass schon etwas dabei ist, aber wir haben noch nichts“, sagt eine Verkäuferin. Im Gegensatz zur dm-Filiale hat hier aber auch niemand auf die Tests gewartet – als der Laden öffnet, sind noch keine Kunden in Sicht.

