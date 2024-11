1 Der T-Strich ist fast nicht zu erkennen. Was bedeutet das? Foto: OHishiapply / shutterstock.com

Was bedeutet es, wenn die T-Linie eines Corona-Tests nur ganz blass erscheint? Ist das Ergebnis dann trotzdem positiv?











Link kopiert



Die Interpretation von Schnelltest-Ergebnissen ist nicht immer eindeutig. Denn manchmal macht der Test nicht das, was er sollte. So kann es zum Beispiel passieren, dass die T-Linie nur sehr blass erscheint. Da sie jedoch den entscheidenden Indikator darstellt, um festzustellen, ob ein Test positiv ist, sorgt ein solches Ergebnis verständlicherweise für Verwirrung. In der Anleitung der Schnelltests ist zu diesem Szenario zudem nichts aufgeführt. Dort sind die Linien in der Regel knallrot dargestellt.