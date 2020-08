1 Die Abreisewelle der Touristen aus Kroatien sorgte für lange Staus an den Grenzen. Foto: dpa/Erwin Scheriau

Verunsicherte Urlauber verlassen das Land oder stornieren ihre Buchungen: Die zuletzt gestiegenen Corona-Infektionen in Kroatien sorgen für lange Staus an den Grenzen und setzen dem Tourismus zu.

Stuttgart - Die steigende Zahl der Corona-Infizierten in Kroatien verunsichert die Touristen. Immer mehr ausländische Gäste verlassen Kroatien, berichtete unter anderem der staatliche Rundfunk HRT am Samstag. „Leider sehen wir, dass Gäste abreisen, vor allem aus Deutschland, Österreich, Slowenien und anderen Ländern, die uns auf eine rote Liste gesetzt haben“, sagte Filip Kulusic vom Tourismusunternehmen Croatian Adriatic International Club dem Sender.

Die Abreisewelle trifft den dortigen Tourismussektor schwer – und sorgt für lange Staus an den Grenzen. Wegen verschärfter Corona-Grenzkontrollen in Österreich hatten Reisende am Wochenende mehr als zwölf Stunden in Slowenien festgesteckt. Vor dem Karawanken-Tunnel kam es nach Berichten slowenischer Medien in der Nacht zum Sonntag zu einem Stau von bis zu zwölf Kilometern Länge.

Betroffen waren viele deutsche Urlauber auf der Rückreise von Kroatien. Um die Situation zu entschärfen, lockerten die Behörden am Sonntagmorgen die Kontrollen.

Deutschland warnt vor Reise in zwei Regionen

Bis Dienstag hat es in Kroatien laut Johns-Hopkins-Universität insgesamt 8311 bestätigte Fälle gegeben. Bisher sind dort 173 Menschen an einer Infektion mit Covid-19 gestorben. Das Land hat rund vier Millionen Einwohner.

Österreich, Italien und Slowenien hatten Reisewarnungen für das gesamte Urlaubsland an der Adria verhängt, das Auswärtige Amt in Deutschland warnt vor Reisen in zwei Regionen. Touristen aus diesen vier Ländern machen das Gros der ausländischen Besucher in Kroatien aus. Am Samstag kündigte die Regierung neue Einschränkungen an, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Der Tourismus ist eine sehr wichtige Branche in Kroatien: Er macht etwa 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Das Land hatte sich am 1. Juli für Touristen geöffnet und bis zum jüngsten Anstieg bei den Corona-Fällen hohe Besucherzahlen gemeldet. Die Tourismussaison dauert normalerweise bis Oktober. Bei den Bundesbürgern zählt Kroatien zu den beliebten ausländischen Urlaubszielen, mit einem hohen Anteil von Individualreisenden.

