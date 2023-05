1 Die Zahl der Menschen, die mehr als einmal mit dem Coronavirus infiziert waren, steigt seit Jahresbeginn deutlich. Foto: 7aktuell.de//Marc Gruber

Für Tausende Menschen in der Region Stuttgart ist es nicht bei einem Mal Corona geblieben. Daten aus den Gesundheitsämtern zeigen erstmals, wie wahrscheinlich eine Reinfektion ist.









Seit Jahresbeginn haben sich deutlich mehr als 70 000 Menschen in Baden-Württemberg zum zweiten oder dritten Mal mit dem Coronavirus infiziert. In Stuttgart gibt es sogar zwei Menschen, die sich bereits vier Mal nachweislich angesteckt haben. Das ergeben Daten, die unsere Zeitung beim Landesgesundheitsamt und den Gesundheitsämtern in der Region Stuttgart abgefragt hat. Rechnet man die Werte auf Deutschland hoch, hätte sich seit Jahresbeginn mehr als eine halbe Million Menschen mindestens zum zweiten Mal nachweislich angesteckt.