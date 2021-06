1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha stellen sich am Dienstag den Fragen von Journalisten zur Coronapandemie. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Inzidenzen sinken, aber die Delta-Variante macht Sorgen. Baden-Württemberg will die Corona-Regeln ab dem Grenzwert 10 lockern. Lesen Sie im Liveticker den aktuellen Stand der Diskussion nach.

Stuttgart - Baden-Württemberg will die Corona-Regeln in Regionen mit einer Inzidenz unter 10 deutlich lockern - aber was soll künftig alles erlaubt sein? Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hat einen Entwurf für eine neue Corona-Verordnung vorgelegt, der derzeit in der Regierung abgestimmt wird.

Am Dienstagmittag haben sich der Regierungschef Winfried Kretschmann und sein Gesundheitsminister den Fragen der Journalisten zum Thema gestellt. Lesen Sie im Liveticker den Verlauf der Pressekonferenz nach.