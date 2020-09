Feiern in öffentlichen Räumen auf 50 Teilnehmer beschränkt

Corona-Regeln in Deutschland

1 Für Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen soll es neue Regeln bezüglich der Gäste-Anzahl geben. Foto: dpa/Jens Kalaene

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt, die Maßnahmen zur Eindämmung werden ausgeweitet: Die Länder wollen Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf maximal 50 Teilnehmer beschränken.

Berlin - Bund und Länder wollen angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf maximal 50 Teilnehmer beschränken. Dies gelte, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag von Teilnehmern des Treffens von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder.