In Baden-Württemberg gilt in Gaststätten wieder eine verschärfte Form der Maskenpflicht. Die neuen Corona-Regeln gelten ab dem 30. September, teilt die Landesregierung mit.

Stuttgart - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Landesregierung in Baden-Württemberg die Maskenpflicht in Gaststätten verschärft. Wer in Restaurants nicht auf einem Platz sitzt, sondern etwa zu einem Tisch oder zur Toilette geht, muss ab 30. September einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Maskenpflicht gilt dann auch in Freizeitparks und Vergnügungsstätten in geschlossenen Räumen und in Wartebereichen. „Es gibt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot bei Verstoß gegen die Maskenpflicht“, teilte die Landesregierung am Dienstagabend in Stuttgart mit. Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern bleiben untersagt.