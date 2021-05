1 Diese Regeln gelten bei sinkenden Inzidenzen. Foto: Khosro / shutterstock.com

Wir haben die Regeln beim Einkaufen für verschiedene Inzidenzwerte übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Ab wann darf der Einzelhandel wieder öffnen?

Die Öffnung des Einzelhandels hängt in Baden-Württemberg von der 7-Tage-Inzidenz ab. Fällt diese in einem Land- oder Stadtkreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100, werden die Maßnahmen der Bundesnotbremse durch Bekanntgabe der örtlichen Behörden aufgehoben. Am übernächsten Tag können dann erste Öffnungsschritte nach dem Dreistufenkonzept der Landesregierung erfolgen. In Öffnungsschritt 1 darf auch der Einzelhandel wieder öffnen. Welche Regeln wann gelten, lesen Sie unten.

Einkaufen bei Inzidenz unter 100

In Öffnungsschritt 1, also bei einer Inzidenz von unter 100, darf der Einzelhandel Click & Meet anbieten. Das heißt, die Kunden dürfen nach vorheriger Terminvereinbarung shoppen gehen. Allerdings gelten strenge Hygienekonzepte, sodass weiterhin die Maskenpflicht herrscht und pro Kunde 40 m² Verkaufsfläche zur Verfügung stehen müssen. Darüber hinaus müssen die Kunden ihre Kontaktdaten beim Einkaufen angeben. Ein Corona-Test ist bei vorheriger Terminvereinbarung jedoch nicht erforderlich.

Kann man auch spontan in einen Laden gehen?

Neu im Dreistufenkonzept Baden-Württembergs ist die Regelung, dass Kunden auch ohne Voranmeldung in die Läden dürfen, sofern sie ein tagesaktuelles negatives Schnelltestergebnis, einen Impf- oder Genesungsnachweis haben. Natürlich gelten auch hier weiterhin Einlassbeschränkungen. Mit Testkonzept sind jedoch je zwei Kunden pro 40 m² Verkaufsfläche zugelassen.

Einkaufen bei Inzidenz unter 50

Bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen in einem Landkreis darf am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden der gesamte Einzelhandel wieder öffnen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist dann nicht mehr nötig. Allerdings gelten nach wie vor Einlassbeschränkungen: Auf den ersten 800 m² Verkaufsfläche ist ein Kunde pro 10 m² erlaubt. Über 800 m² ist ein Kunde pro 20 m² erlaubt. Die Maskenpflicht bleibt bestehen, aber die Testpflicht entfällt. Darüber hinaus darf man bei der Einkaufstour auch wieder in größeren Gruppen unterwegs sein. Wie viele Personen sich bei welchen Inzidenzen in Baden-Württemberg treffen dürfen, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

Inzidenz über 100

Sollten die Fallzahlen an drei Tagen in Folge über 100 steigen, greifen wieder die Regelungen der Bundesnotbremse. Bis zu einer Inzidenz von 150 ist Click & Meet im nicht geschlossenen Einzelhandel mit negativem Test, Impf- oder Genesungsnachweis möglich. Steigt die Inzidenz über 150, sind nur noch Abholangebote erlaubt.

