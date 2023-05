1 Das Krankenhaus im bayerischen Parsberg ist gut gesichert. Foto: / dpa/Armin Weigel

Was passiert, wenn sich jemand weigert, die Quarantänepflicht einzuhalten? Das Infektionsschutzgesetz sieht einschneidende Maßnahmen vor. Die Politik scheut sich aber bislang, diese auch umzusetzen – das zeigt eine Recherche in Baden-Württemberg.









Stuttgart - Der Umgang mit Menschen, die eigentlich in Quarantäne müssten, sich allerdings weigern, ist bisher noch kein großes Problem gewesen. Die Akzeptanz gegenüber den Maßnahmen war überwiegend groß. Das hat sich zumindest bei einer lautstarken Minderheit geändert – zu sehen nicht nur am vergangenen Wochenende in Berlin. Sollten die Fallzahlen im Herbst wieder steigen, dann steigt zwangsläufig auch die Zahl derer, die sich in Quarantäne begeben sollen. Auch die Zahl der Quarantäne-Verweigerer könnte dann zunehmen.