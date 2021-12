5 Die Teilnehmer der Veranstaltung „spazierten“ an Heilig Abend durch Esslingen. Foto: Horst Rudel

Esslingen - Etwas mehr als 100 Menschen versammelten sich am Freitag in der Esslinger Maille, um gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Zwischenzeitlich „spazierten“ die Demonstranten durch die Innenstadt. Zum Unmut vieler Passanten und Polizisten: Sie hätten lieber in Ruhe den Heiligen Abend für ihre Familien vorbereitet.

Die Versammlung war zuvor von der Stadt genehmigt worden. Die Verwaltung habe diesen Antrag nicht ablehnen können, hieß es zur Begründung. Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht seien hohe Güter und aus juristischen Gründen sei eine Untersagung nicht zulässig, so Stadtsprecher Niclas Schlecht. Die Corona-Demonstranten zeigten sich überrascht: In ihren Netzwerken kursierte der Kommentar: „Die Stadt Esslingen ist aktuell kooperativer, als wir erwartet haben!“

Stadt untersagt unangemeldete Versammlungen

Am Abend vor der Demonstration wurde bekannt, dass die Stadt eine Verfügung erlassen hatte, die alle unangemeldeten Versammlungen im Stadtgebiet untersagt, wenn sie als „Montagsspaziergänge“ oder „Spaziergänge“ deklariert werden. Damit reagierte das Rathaus auf eine nicht angemeldete Kundgebung am vergangenen Montag in der Esslinger Altstadt, als etwa 600 Personen durch die Innenstadt gezogen sind.

In Esslingen lief die Veranstaltung am Heiligen Abend unter dem Namen „Omicronischer Gottesdienst“, die Demonstration wurde als „Spaziergang“ bezeichnet. Wie unsere Zeitung aus sicherer Quelle weiß, ist bei den „Spaziergängen“ im Südwesten inzwischen auch der baden-württembergischen Verfassungsschutz auf dem Plan.

Heinrich Fiechtner als Hauptredner

In Corona-Zeiten stieg die Zahl der Rechtsextremisten und der Gewaltbereiten, warnte unlängst der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Nach Ansicht der Sozialpsychologin Pia Lamberty stützen sich die bundesweit zunehmenden Corona-Proteste auf starke rechtsextreme Strukturen.„Es wird zu selten klar gesagt, dass es sich um Proteste handelt, die mindestens strukturell rechtsextrem sind“, sagte Lamberty dem Evangelischen Pressedienst.

Hauptredner auf der Freitagsveranstaltung in Esslingen war Heinrich Fiechtner, ehemaliger AfD-Landtagsabgeordneter, der sich in den vergangenen Jahren mehrfach öffentlich mit Rechtsextremisten zeigte. In seiner Rede schlug er einen pathetischen Ton an und zelebrierte sich als eine Art Messias. „Meine Aufgabe ist, euch die Richtung zur Freiheit zu weisen.“ Auf der Veranstaltung fielen auch Begriffe wie „Widerstandskämpfer“ und „Diktatur“. Passant Dennis Schlotterbeck, der zufällig auf die Versammlung traf, kommentierte den Auflauf so: „Hier werden Vergleiche herangezogen, die sehr weit hergeholt sind. Sie vergleichen sich mit Widerstandskämpfern der NS-Diktatur. Das ist einfach nur affig.“