Konstanz - Der Mann an der Kasse des Riesenrads, das sich seit einem Monat auf dem Konstanzer Festplatz Klein Venedig dreht, hat an diesem Sonntag viel zu tun. Dass nebenan die zentrale Baden-Württemberg-Kundgebung der Querdenker gastiert, lasse den Andrang schon etwas steigen, räumt er ein. Wer in eine der Gondeln steigt, muss eine Maske tragen. Das machen viele Querdenker bekanntlich nicht so gerne. In luftiger Höhe haben sie aber einen schönen Ausblick auf den See, die Alpen und auf ihre Demonstration. Dort sammelt sich eine bunte Schar, die in ihrer Anzahl allerdings weit hinter den von den Veranstaltern erhofften 4500 Teilnehmern zurückbleibt.