Ludwigsburg - Wie könnte der Unterricht künftig während der Pandemie aussehen, ohne dass Schüler zuhause sitzen müssen? Ein womöglich wegweisendes Projekt gibt es dazu jetzt an allen weiterführenden Schulen in Ludwigsburg. Das Ludwigsburger Unternehmen Mann+Hummel, seit sechs Jahrzehnten im Bereich Filter am Markt, stattet neun Schulen nach und nach auf eigene Kosten mit antiviralen Luftfiltern aus. Zum Einsatz kommen sie vorerst nur während der Prüfungsphase der Abschlussklassen. Heißt: In allen Prüfungsräumen und -sälen werden je nach Größe des Raums ein oder zwei solcher Luftfilter aufgestellt. Nach Angaben des Herstellers filtern sie 99,995 Prozent der Viren mitsamt möglicher Mutationen aus der Luft.