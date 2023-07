1 Erst seit kurzem in der Wilhelma: die Geparden-Brüder Zawadi (links) und Haraka Foto: Wilhelma Stuttgart/ Inga Dauter

Stuttgart - Den Anfang macht das Blühende Barock in Ludwigsburg: Am Mittwoch (6. Mai) öffnen die Gärten und Parkanlagen um das Ludwigsburger Schloss wieder ihre Pforten. Es wird allerdings Einschränkungen geben: Um Ansteckungen zu vermeiden, werden höchstens 2000 Besucher auf das Gelände gelassen. An den Eingängen und an Engstellen müssen Personen ab sechs Jahren eine Maske tragen. Zusätzliche Kassen und Toilettenanlagen sollen einen sicheren Abstand zwischen den Gästen ermöglichen, mancherorts werden Einbahnwege ausgeschildert. Der Märchengarten wird frühestens am kommenden Montag geöffnet (11. Mai), die Attraktionen in Gebäuden bleiben aber weiter zu. Die Orangerie bleibt ebenfalls vorerst geschlossen. Dafür wird der Eintrittspreis ins BlüBa reduziert.