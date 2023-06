Was der Lockdown in Flüchtlingsunterkünften verändert

1 In den meisten Unterkünften wird seit Monaten kein Deutschunterricht und keine Hausaufgabenhilfe mehr angeboten. Foto: Kovalenko

Die Corona-Pandemie hat verheerende Auswirkungen auf Bewohner und Mitarbeiter in Flüchtlingsunterkünften. Dazu gehört nicht nur, dass Ehrenamtliche die Gelände nicht mehr betreten dürfen.









Region Stuttgart - Die Folgen des Coronavirus treffen uns alle: Mehr als zwei Millionen Menschen weltweit sind an oder mit Covid-19 gestorben, in Deutschland haben etwa eine halbe Million Menschen ihre Jobs verloren, andere vereinsamen. Und dann gibt es auch noch Personen, die diese Pandemie überstehen müssen, ohne sich und ihre Familien in Sicherheit zu wissen: Menschen auf der Flucht.