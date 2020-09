Nach Corona-Ausbruch in Garmisch Hat Superspreaderin drei junge Männer aus der Region Stuttgart angesteckt?

Drei junge Männer aus Stuttgart und Esslingen haben sich in Garmisch-Partenkirchen mit dem Coronavirus angesteckt. Sie waren dort in der gleichen Bar wie die Superspreaderin, die für den Corona-Ausbruch in dem oberbayerischen Ort verantwortlich gemacht wird.