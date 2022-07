Getötete 17-Jährige aus Asperg Das Ergebnis der Obduktion liegt vor

Der Tod der 17-jährigen Tabitha erschüttert die Menschen in ihrem Heimatort Asperg und in ihrem Sportverein. Am Dienstag hat die Polizei neue Details veröffentlicht. Klar ist jetzt, dass die junge Frau den Tatverdächtigen kannte.