Nach einhelliger Meinung entscheiden die nächsten Tage, ob Gastronomie und Einzelhandel wieder schließen müssen.

Am Mittwoch will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten zum nächsten Krisengipfel treffen. Weitere Beschränkungen werden erwartet – und ein Plan für die Krankenhäuser.









Berlin - Angesichts der verschärften Lage der Corona-Pandemie werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch über weitere Schutzmaßnahmen beraten. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag an. „Wir müssen mit politischer Konsequenz herangehen“, sagte Seibert und wies darauf hin, dass es weit mehr Neuinfektionen als noch vor einer Woche, mehr Covid-19-Erkrankungen unter Älteren sowie mehr Covid-19-Patienten in den Kliniken gebe.