Mehrere Firmen bringen in Kürze Impfstoffe auf den Markt.

Impfstoffe sind in greifbare Nähe gerückt. Das wirft viele Fragen auf. Doch wie sicher sind die Impfstoffe? Und welche Konsequenzen hat es, wenn man sich nicht impfen lassen will? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.









Stuttgart - In den kommenden Monaten sollen auch in Deutschland Millionen von Menschen gegen Corona geimpft werden. Doch wie sicher sind die Impfstoffe? Und was passiert, wenn man sich nicht impfen lassen will?