Trotz Maskenpflicht und Einschränkungen: Das Zunahme der Neuinfektionen geht einstweilen auch in der Region Stuttgart ungebremst weiter.

Der Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht in der Region Stuttgart ungebremst weiter. Die Landeshauptstadt meldet so viele Neuinfektionen wie noch nie an einem Tag.

Stuttgart - Der starke Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht in Stuttgart und in der Region ungebremst weiter. Am Mittwoch meldete das Landesgesundheitsamt für Stuttgart plus 208 Infektionen, so viele wie noch nie. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 137 Fälle pro 100 000 Einwohner.

In den umliegenden Landkreisen ist die Entwicklung ähnlich. Im Kreis Böblingen stiegen die Neuinfektionen um 181 Fälle (die Inzidenz liegt jetzt bei 149), im Kreis Ludwigsburg sogar um 236 (Inzidenz 141). Im Kreis Esslingen betrug das Plus 101 (145), im Rems-Murr-Kreis 136 (141), im Kreis Göppingen lag es bei 56 (115). Vier weitere Todesfälle wurden in der Region gemeldet.

