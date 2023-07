1 In Frankreich steigt die Zahle der Corona-Infizierten wieder stark an. Foto: dpa/Denis Charlet

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt in Frankreich mehr als dreimal so hoch wie in Deutschland. Warum unterscheiden sich die Zahlen so sehr – und was bedeutet das für Grenzgebiete?









Paris - Die deutsche Warnung vor Reisen nach Paris oder an die Côte d’Azur ist für Frankreich ein harter Schlag. Nicht nur für die Tourismusbranche, sondern auch für das Selbstverständnis einer Nation, die gerne auf Augenhöhe mit ihrem rechtsrheinischen Nachbarn verkehrt. Das Missverhältnis beginnt bei unterschiedlichen Wirtschaftsprognosen und setzt sich an der Virusfront fort. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt in Frankreich mehr als dreimal so hoch wie in Deutschland. Das ist erstaunlich, weil die regionalen Vorgaben der Behörden – und deren Missachtung – ähnlich scheinen. Trotzdem rollt seit Samstag nun die Tour de France durch das Land.