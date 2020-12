Coronakrise in Stuttgart Das Lichtblick im Westen schließt nach 20 Jahren für immer

Die Nachricht macht Fans des Stuttgarter Nachtlebens traurig: Das Lichtblick an der Reinsburgstraße schließt für immer. Dies liege nicht allein an Corona, sagen die Wirte. In der Pandemie sei das „angeschlagene Fass“ aber übergelaufen.