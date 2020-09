Klett-Passage in Stuttgart-Mitte Unbekannter geht onanierend auf 24-Jährige zu

Eine 24-Jährige ist am Samstagmorgen in der Klett-Passage in Stuttgart unterwegs, als sie einen Mann entdeckt, der sich selbst befriedigt. Als dieser die junge Frau sieht, geht er auf sie zu. Die Polizei sucht Zeugen.