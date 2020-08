Hitzesommer in Deutschland Temperatur-Maximum – 38,6 Grad gemessen

In Trier ist mit 38,6 Grad am Sonntag die bundesweit höchste Temperatur des bisherigen Jahres gemessen worden. Zuvor lag der Höchstwert für dieses Jahr bei 38,5 Grad - gemessen am 31. Juli im südbadischen Rheinfelden.