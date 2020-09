18.000 Corona-Tests am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Die Teststation für Reiserückkehrer schließt zum 1. Oktober (Archivbild). Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Seit Mitte August haben sich rund 18.000 Menschen am Stuttgarter Hauptbahnhof auf das Coronavirus testen lassen. Die Teststation für Reiserückkehrer schließt zum 1. Oktober.

Stuttgart - Rund 18.000 Menschen haben sich am Stuttgarter Hauptbahnhof seit Mitte August auf das Coronavirus testen lassen. Die Teststation für Reiserückkehrer schließt zum 1. Oktober, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Baden-Württemberg am Dienstag mitteilte. Am Tag seien bis zu 750 der kostenlosen Tests durchgeführt worden.

Wie viele Menschen am Hauptbahnhof positiv auf das Virus getestet wurden, konnte der DRK-Landesverband nicht sagen.

