1 In vielen Kreisen in Baden-Württemberg dürfen Einzelhändler am Montag wieder öffnen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Bund und Länder haben neue Corona-Regeln beschlossen. In Baden-Württemberg ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in den Stadt- und Landkreisen maßgeblich. Wir zeigen, was aktuell wo gilt.

Stuttgart - Die Regierungen von Bund und Ländern haben am Mittwoch ein neues Corona-Regelwerk beschlossen. Es beinhaltet insgesamt fünf Öffnungsschritte, für die jeweils die Zahl der bestätigten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche (7-Tage-Inzidenz) maßgeblich ist. In Baden-Württemberg entscheidet die Inzidenz in jedem Stadt- beziehungsweise Landkreis darüber, was wo gilt.

Zum Montag wird nur der dritte Öffnungsschritt ermöglicht. Allerdings zeigt sich, dass in den Kreisen im Südwesten unterschiedliche Regeln gelten: in manchen Kreisen dürfen beispielsweise Einzelhändler Kunden auch ohne Termin empfangen, in anderen gilt „Click and Meet“ – in manchen bleiben die Läden weiterhin komplett geschlossen. Auch Zoos, Botanische Gärten und Museen können in vielen Kreisen wieder öffnen.

Was derzeit wo gilt

Anhand der Infektionslage zeigen wir an dieser Stelle täglich aktualisiert, was wo gilt. Sobald der vierte Öffnungsschritt möglich ist, ergänzen wir die Tabelle entsprechend. Sie können sich durch die Tabelle klicken oder mit der Suchfunktion direkt Ihren Kreis eingeben. Die hier dargestellten Regeln gelten von Montag an:

Die Daten der aktuellen Infektionslage berichten wir regelmäßig aktualisiert an dieser Stelle.