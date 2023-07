1 Im Abwasser ist erstaunlich vieles nachzuweisen, was die Menschen so alles tun. Auch wenn sie sich mit Corona infiziert haben (Symbolbild). Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Seit November läuft ein Abwasser-Pilotprojekt, das bundesweit als Alternative zur Inzidenzermittlung gedacht ist – auch in Stuttgart. Warum die Zahlen aktuell mit Vorsicht zu genießen sind.









In der Landeshauptstadt ist es nicht anders als andernorts: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen steigt seit einiger Zeit wieder rasant. Vor zwei Wochen lag der Wert noch bei 308 Fällen pro 100 000 Einwohner, am Dienstag schon bei 523, bei 834 Neuinfektionen an einem Tag. Derzeit verzeichne man rund 2300 aktive Coronafälle in der Stadt, sagt Pressesprecher Sven Matis. Besonders hoch ist die Inzidenz in der Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen, bei diesen lag der Wert schon vor zwei Wochen bei 702 Fällen.