1 Auf dem Gelände des Klinikums Stuttgart ist eine Corona-Ambulanz eingerichtet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das städtische Klinikum hat eine separate Corona-Ambulanz eingerichtet. Dort können Patienten betreut werden, bei denen der Verdacht auf das Virus abgeklärt werden muss.

Stuttgart - In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Stuttgart und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden Württemberg hat das Klinikum Stuttgart eine zentrale Corona-Ambulanz eingerichtet. Wie die Pressestelle erst jetzt mitteilt, ist die Einrichtung bereits am vergangenen Freitag in Betrieb gegangen. Nach Angaben des Klinikums sind dort über das Wochenende 50 Personen betreut worden. „Bei keinem dieser Patienten hat sich der Verdacht auf das Vorliegen einer Coronavirusinfektion bestätigt“, so das Klinikum.

Keine Aufnahme ohne Arztzuweisung

Die zentrale Corona-Ambulanz und Diagnostikstelle ist über einen eigenen Zugang am Campus Mitte an der Kriegsbergstraße erreichbar und werde durch infektiologisch qualifizierte Mediziner des Klinikums betreut und durch einen Oberarzt koordiniert, das Deutsche Rote Kreuz unterstütze die Ambulanz zusätzlich mit eigenem Personal. Allerdings ist nicht vorgesehen, Patienten ohne Zuweisung eines Arztes aufzunehmen. Grundsätzlich solle die Erstberatung über die niedergelassene Ärzteschaft oder das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Stuttgart erfolgen, betont die Pressestelle des Klinikums.

Für Verdachtsfälle eingerichtet

Eine Weitervermittlung an die Corona-Ambulanz des Klinikums Stuttgart durch das Gesundheitsamt oder niedergelassene Ärzte könne insbesondere dann erfolgen, „wenn diagnostische Maßnahmen nötig erscheinen“. Das Gesundheitsamt ist unter der Telefonnummer 07 11 / 216 - 5 93 90 zu erreichen, die Ambulanz unter 07 11 / 278 - 3 03 43. „Vorrangige Aufgabe der zentralen Corona-Ambulanz ist die weitere Klärung und Gewinnung diagnostischer Proben in begründeten Verdachtsfällen“, stellt das Klinikum klar.