Steinheim - Seit Monaten treffen sich Impfgegner und Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen in der ganzen Bundesrepublik zu sogenannten Montagsspaziergängen. Auch im Landkreis Ludwigsburg gibt es in vielen Kommunen Protestzüge. Die Kritiker und teils Verschwörungstheoretiker verabreden sich über den Messengerdienst Telegram. Die Zahl der Teilnehmer an den sogenannten Spaziergängen in Ludwigsburg und im Kreis steigt. Unlängst zählte die Polizei rund 800 Menschen, die sich auf dem Marktplatz zwischen Stadt- und Dreieinigkeitskirche in Ludwigsburg versammelten.