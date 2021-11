1 Kommen und spritzen lassen – eine Terminbuchung ist nicht notwendig. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Ludwigsburg - Die Stadt Ludwigsburg bietet gemeinsam mit dem Medizinischen Versorgungszentrum Dr. Kolepke und Kollegen GmbH (MVZ) am Dienstag, 16. November, und am Mittwoch, 17. November, jeweils von 14 bis 19 Uhr eine kostenlose Impfaktion für alle über Zwölfjährigen in der Stadtbad-Mensa, Alleenstraße 20, an.

Möglich sind Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen (Auffrischungs- oder Booster-Impfungen) mit den Impfstoffen Biontech, Moderna und Johnson & Johnson. Aus den Impfstoffen kann frei gewählt werden. Eine Terminbuchung ist nicht notwendig.

Online anmelden ist hilfreich

Um Wartezeiten zu verhindern, ist aber eine vorherige Online-Anmeldung auf der Homepage www.mvz-kolepke.de sinnvoll. Wenn möglich, sollten die Gesundheitskarte und der Impfpass mitgebracht werden. Es ist bei dem Termin auch möglich, sich nur beraten zu lassen – ohne Impfung.

Der Stadtverwaltung sei es ein Anliegen, durch niederschwellige Impfangebote dazu beizutragen, die Pandemie einzudämmen. Weitere Impf-Aktionen seien in Planung, unter anderem während des Weihnachtsmarkts am Marktplatz. Mit dem Impfangebot in der Stadtbad-Mensa möchte die Stadtverwaltung insbesondere Schülerinnen und Schüler der Innenstadtschulen, ihre Eltern und Familienangehörigen erreichen. Die Aktion ist aber offen für alle Personen über zwölf Jahren.

Kliniken sind ausgelastet

„Die Infektionszahlen steigen zurzeit erschreckend schnell an. Die Intensivstationen in den Krankenhäusern sind stark ausgelastet“, erklärt Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz, die mit Bürgermeister Sebastian Mannl den städtischen Corona-Krisenstab leitet. „Wir müssen mehr tun, um Impfen zu ermöglichen.“

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass der Impfschutz gerade bei der Delta-Variante mit der Zeit nachlässt. Eine Auffrischungsimpfung ist möglich, wenn die letzte Impfung länger als ein halbes Jahr zurückliegt. Bei Johnson & Johnson wird die Auffrischung schon nach vier Wochen empfohlen.