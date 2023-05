Corona-Lockerungen in Europa

1 In England fällt die Maskenpflicht, abgesehen von der U-Bahn in London. Foto: imago//WIktor Szymanowicz

Europa sucht einen neuen Umgang mit Covid: Trotz rekordhoher Infektionszahlen lockern einige europäische Länder wie Dänemark oder England ihre Coronamaßnahmen bereits wieder. Fünf Beispiele.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kopenhagen - „Die Dänen bekommen ihr normales Leben zurück“, verspricht Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen. „Ein Meilenstein“, wie sie findet. Vom 1. Februar an werden so gut wie alle Corona-Einschränkungen aufgehoben, dann wird es keine Maskenpflicht mehr geben, auch nicht im öffentlichen Nahverkehr. Für den Zutritt zu Freizeit-, Kultur- und gastronomischen Einrichtungen benötigt man keinen Impfpass mehr. Und man soll sich sogar wieder die Hand geben können; vom 5. Februar an wird Covid-19 dann nicht länger als Gefährdung für die Gesellschaft eingestuft.