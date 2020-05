1 Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grüne) Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn begrüßt die Beschlüsse zu den Corona-Lockerungen. Mit Blick auf die sinkenden Neuinfektionen in der Landeshauptstadt zeigt sich der OB zufrieden.

Stuttgart - Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) steht hinter den am Mittwoch gefassten Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz. Angesichts der verschiedenen Lockerungen der bisherigen wegen der Coronakrise erlassenen Beschränkungen mahnt Kuhn aber auch: Vorsicht sei weiter „oberste Gebot in der Corona-Krise“.

Vor dem Hintergrund der auch in Stuttgart sinkenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus erklärte Kuhn: „Ich bin zufrieden und glücklich über die gegenwärtige Situation mit zuletzt einstelligen Neuinfektionen pro Tag.“ Dennoch könne niemand sagen, dass man in der Pandemie das Schlimmste hinter sich habe. Kuhn: „Es ist noch nichts wieder normal, die Corona-Krise bleibt eine Herausforderung.“

Kuhn begrüßt Notfallmechanismus

Der OB begrüßte die in der Bund-Länder-Konferenz beschlossene Regelung für einen regionalen Notfallmechanismus: „Dieser folgt dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus verhindern oder mindestens eindämmen zu wollen. Das halte ich für richtig und wichtig.“ Er werde entschieden reagieren, sollten sich die Zahlen der gemeldeten Neuinfektionen in Stuttgart infolge der Lockerungen wieder auf über 300 in der Summe von sieben aufeinanderfolgenden Tagen erhöhen, betonte der Oberbürgermeister. „Dann würden wir wieder konsequent Beschränkungen verfügen müssen. Ich wünsche mir, dass uns das erspart bleibt.“ In Stuttgart waren zuletzt Anfang April mehr als 300 Neuinfektionen in der Summe von sieben aufeinanderfolgenden Tagen registriert worden.

Jeder muss Beitrag leisten

Kuhn betonte, dass jeder einzelne seinen Beitrag zu der weiteren Entwicklung zu leisten und Verantwortung zu übernehmen habe. Dies bedeute, die Regeln zum Mindestabstand, zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen und zu den gelockerten Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Dies sei „zum Wohle aller Stuttgarterinnen und Stuttgarter.“ Dies müsse man sich immer wieder aufs Neue bewusst zu machen.

In Stuttgart sind laut Stadt derzeit 1353 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet, das sind zwei mehr als am Vortag. Davon gelten 1217 Personen als inzwischen genesen. Mit 54 Fällen gleich geblieben ist die Zahl der Verstorbenen, die mit dem Virus infiziert waren. Zuletzt lag die Zahl der gemeldeten täglichen Neuinfektionen im einstelligen Bereich.

