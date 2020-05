Unfall im Kreis Ludwigsburg 21-Jähriger gerät in Gegenverkehr – Vater und Sohn schwer verletzt

In einer Rechtskurve kommt ein 21-jähriger VW-Fahrer in den Grünstreifen. Dann übersteuert der junge Mann sein Fahrzeug und prallt in einen entgegenkommenden Fiat – mit schwerwiegenden Folgen.