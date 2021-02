Corona-Lockerungen am 1. März

1 Gerade ältere Damen schätzen den Friseurbesuch – ab Anfang März dürfen sie wieder Termine machen. Foto: dpa/Jens Büttner

Das Friseurhandwerk leidet massiv unter den Zwangsschließungen während des Corona-Lockdowns. Nun darf die Branche ihre Geschäfte zum 1. März wieder öffnen. Die Begründung der Politiker überrascht zum Teil.

Stuttgart - Der Verweis auf die „Corona-Matte“ gehört mittlerweile zu den Standardwitzen im täglichen Smalltalk. Den Friseuren hingegen ist schon lange nicht mehr zum Lachen zumute. Seit den neuerlichen Zwangsschließungen Mitte Dezember wird ihre Not immer virulenter. Umso größer die Erleichterung, dass sie nun bei den Lockerungen des Shutdowns als erste Branche bedacht werden. Vom 1. März an sollen die Friseure bei günstiger Infektionslage wieder öffnen dürfen – unter strengen Hygieneauflagen, versteht sich. Aber die waren ja weitgehend auch schon vor der Pause üblich.

Ausgerechnet die Friseure dürfen wieder arbeiten, nicht jedoch der Modehandel zum Beispiel – warum eigentlich? Die baden-württembergische Landesregierung verweist nüchtern auf die Bedeutung des Haareschneidens für die Körperhygiene – wäre dies das zentrale Argument, dann würde es sich fragen, wie wir es bisher mit unserer Körperhygiene halten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lädt die Entscheidung der Regierungschefs daher mit der Begründung auf, dass sich bei dieser Art von Körperpflege auch um eine „Frage der Würde“ handelt – eine ungewohnt empathische Sicht der Politik auf einen an sich profanen Akt.

Gerade für ältere Menschen ein sozialer Gewinn

Tatsächlich hat der Friseurbesuch auch eine psychologische Komponente: Die meisten Corona-geplagten Menschen mögen nicht mehr länger hinnehmen, im Lockdown zu verwildern. Und speziell ältere Frauen schätzen die soziale Funktion des Friseurbesuchs: Im Salon können sie nicht nur der Einsamkeit der eigenen vier Wände entfliehen und mit den Angestellten reden, sondern sehen mit neuer Frisur auch ihre Persönlichkeit wiederhergestellt. Die sogenannte „körpernahe Dienstleistung“ – eine amtliche Begrifflichkeit, die vor Corona kaum jemand kannte – hat damit auch einen soziokulturellen Stellenwert.

Allerdings sprechen auch harte wirtschaftliche Erkenntnisse für die Lockerung. „Eine ganze Branche atmet auf, endlich haben wir eine Perspektive und Planungssicherheit“, freut sich Harald Esser, der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks. Für viele Inhaber der 80 000 Salons in Deutschland seien die Wochen der Schließung existenzbedrohend. Aus Sicht des baden-württembergischen Fachverbands sind gar 60 Prozent der 11 000 Friseurgeschäfte im Land in akuter Not.

Wird die Pleitewelle abgewendet?

Eine Pleitewelle ist nicht ausgeschlossen, wenn sich die Beautybranche nicht rasch von Corona erholt. Die Liquidität der oft inhabergeführten Salons schmilzt dahin, die sogenannten Überbrückungshilfen sind vielfach noch nicht angekommen oder decken die unternehmerischen Fixkosten nur unzureichend ab.

Derweil kommen die Angestellten mit dem Kurzarbeitergeld kaum noch über die Runden. Wer hofft, die Pandemie wirtschaftlich zu überleben, wird aber nicht sein Personal entlassen. Fachkräfte sind im Handwerk extrem begehrt. Insgesamt 15 600 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind allein im Südwesten noch bis Anfang März zum Nichtstun gezwungen.

Top gestylte Kicker sind ein großes Ärgernis

In dieser Misere ist die grassierende Schwarzarbeit für die meisten Friseure ein besonderes Ärgernis. Unerträglich der Anblick der Fußballprofis, die an jedem Spieltag mit professionell gestyltem Haar das Spielfeld betreten. Dass es da oft nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann, liegt auf der Hand. „Einrasierte Scheitel, auf wenige Millimeter getrimmtes Nacken- und Schläfenhaar, saubere Konturen. Frisuren, die nur professionelle Friseure mit Profi-Equipment schneiden können“, beschwerte sich das Handwerk schriftlich beim Deutschen Fußball-Bund.

Doch die illegale Haarverschönerung ist nicht nur interessant für kickende Millionäre: Praktisch jede Friseurin oder jeder Friseur kann über eine Vielzahl von Angeboten aus dem privaten Umfeld berichten, wonach man doch vielleicht auf einen Kaffee vorbeikommen möge – möglichst mit Schere und Föhn. „Laufen Sie mal auf der Straße rum“, rät Roswitha Keppler, die Obermeisterin der Friseur- und Kosmetik-Innung Calw. Wie viele toll geschnittene Köpfe man da sehe. „Wir rechnen im Moment mit 50 Prozent Schwarzarbeit.“