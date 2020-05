1 Die zotteligen Vierbeiner sind nicht nur putzig, sondern in der Corona-Krise auch ziemlich nützlich – zum Beispiel als Essenslieferanten. Foto: imago images/Panthermedia

Eine Lama-Farm in Wales beliefert die Bewohner mit Lebensmitteln. So kann nicht nur während des Lockdowns die Versorgung sichergestellt werden, auch die Lamas bleiben fit.

Pembrokeshire - Not macht erfinderisch – das erleben gerade die Bewohner von Pembrokeshire, einer Gegend im Südwesten von Wales. Sie bekommen neuerdings ihre Einkäufe von Lamas geliefert anstatt wie üblich von Lieferboten. Dahinter steckt eine clevere Idee von Matt Yorke, Besitzer der Lama-Farm, der so seinen Nachbarn durch die Corona-Zeit helfen will.

Während des Lockdowns kam es in Pembrokeshire vermehrt zu Engpässen bei der Versorgung mit Lebensmitteln. Viele Bewohner leben abgelegen, die Wege zu ihren Häusern sind oft unbefestigt und mit dem Auto schwer zu befahren.

In einem Interview mit Wales Online erzählt Matt Yorke, wie es zu seiner Idee kam: Um Nachbarn zu entlasten, die zur Risikogruppe gehören, habe er zunächst mit dem Auto Lebensmittel zu ihnen bringen wollen – das habe sich aber schnell als schwierig erwiesen. Also beschloss der Lama-Farm-Besitzer kurzerhand, seinen Tieren die Einkäufe auf den Rücken zu packen und so von Haus zu Haus zu ziehen.

Lamas sind die geborenen Lieferboten

Für seine Lamas ist der Weg ins Tal laut Yorke kein Problem, schließlich werden sie in Südamerika als Lastentiere gezüchtet und gehalten. Normalerweise geht er mit seiner Herde mehrmals in der Woche auf Wanderschaft – durch die Lieferungen können sich die Tiere auch während des Lockdowns fit halten. Außerdem seien Lamas sehr gesellig, „sie sind quasi in ihrem Element, wenn sie Lieferungen austragen“, so Yorke.

Win-win-Situation

Für die Bewohner, die sich in der Selbstisolation befinden, ist dieser etwas andere Einkaufsservice eine große Erleichterung – aber auch ein echtes Highlight in Corona-Zeiten. Yorke erzählt, welch überwältigendes Feedback er auf seinen Lama-Lieferservice bekommen habe: „Sie lieben es, ihre Einkäufe auf den Rücken von Lamas zu erhalten, weil es ziemlich einzigartig ist.“

Umweltfreundlich sind die Lama-Lieferungen auch noch – vielleicht wird Matt Yorke das Angebot ja sogar nach dem Lockdown beibehalten.

