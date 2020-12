1 Polizeikontrollen nachts auf weitgehend ruhigen Straßen. Foto: SDMG/Sven Kohls

An den Weihnachtstagen sind die Corona-Einschränkungen etwas gelockert worden – nun gelten wieder die strengeren Ausgangsbeschränkungen.

Stuttgart - Haben den Stuttgartern die gelockerten Lockdown-Regelungen über die Weihnachtsfeiertage ausgereicht – oder gab es auch da noch Verstöße und Übertretungen? Voraussichtlich zeigt sich dies am Infektionsgeschehen in den nächsten Tagen – doch zumindest die Stuttgarter Polizei kann eine relative Stille vermelden. „An den beiden Weihnachtsfeiertagen sind 32 Verstöße gegen die Coronaauflagen angezeigt worden“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann am Sonntag. Dabei wurden am Abend des erste Weihnachtsfeiertages 20 Verstöße entdeckt, am Abend darauf zwölf.

Es gilt wieder die nächtliche Ausgangssperre

„Insgesamt war es ruhig“, bilanziert Widmann, „aber wir hatten auch nicht damit gerechnet, dass es zu größeren Ansammlungen kommen könnte.“ Die Polizei hatte jeweils zwischen 20 und 1.30 Uhr zwei Schwerpunktkontrollen eingerichtet und war verstärkt mit Streifen in der Innenstadt unterwegs. Einen Brennpunkt gab es nicht: „Das war über die Stadt verteilt“, so Widmann. Seit Sonntag gelten wieder die strengen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen – auch an Silvester. Der Verkauf und das Abfeuern von Pyrotechnik der Kategorie F 2 ist verboten. Jedoch – für viele ein Hintertürchen – gilt das Zündverbot nur für den öffentlichen Raum, nicht fürs Privatgrundstück.

