Es bleibt noch eine Stunde Freiheit am Tag

Corona-Lockdown in Frankreich

Die Franzosen dürfen nur noch aus wichtigen Gründen und mit Bescheinigung ihre Wohnungen verlassen Sie murren, aber sie arrangieren sich mit der Lage.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Paris - Madame Renoir hat nach der Rede von Premierminister Jean Castex sofort ihren Enkel angerufen. Also quälte sich der junge Mann noch am Donnerstagabend durch den Berufsverkehr in Paris und brachte der alten Dame die gewünschten Papiere. 50 Mal hatte er die Bescheinigung kopiert, die alle Franzosen nun vorlegen müssen, wenn sie während des vierwöchigen Lockdowns für maximal eine Stunde ihre Wohnung verlassen wollen. „Ich habe keinen Computer, um das auszudrucken“, sagt Madame Renoir entschuldigend.