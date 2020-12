Triftige Gründe bei Ausgangsbeschränkungen Das sind die gültigen Ausnahmen in Baden-Württemberg

Von Samstag an gelten in Baden-Württemberg Ausgangsbeschränkungen – und das nicht nur von 20 bis 5 Uhr. Was ist im Land noch erlaubt und welche Gründe gelten als triftig? Ein Überblick.