1 Amateur-Video von der leeren Covid-19-Station in der Ludwigsburger Klinik. Foto: Screenshot

Ein Corona-Leugner dreht im Sommer auf der leeren Covid-19-Station des Ludwigsburger Klinikums heimlich ein Video. In einschlägigen Foren geht der hämische Post viral. Das hat jetzt ein Nachspiel.









Ludwigsburg - Ob mühsam gedämpfte Wut die Stimme des Mannes beben lässt oder ein wegen seiner Unrechtstat erhöhter Adrenalinspiegel, ist nicht zu sagen. Was er filmt und nebenbei kommentiert, ist jedenfalls Wasser auf die Mühlen von Corona-Leugnern: Der Mann geht in der Covid-19-Einheit des Ludwigsburger Krankenhauses von Raum zu Raum und hält mit dem Handy drauf. „Nur mal am Rande, damit ihr seht, wie’s im Krankenhaus aussieht auf einer Corona-Station“, sagt er. „Um euch das zu zeigen, nehm’ ich den ganzen Scheiß hier auf.“ Die Räume sind leer: keine Betten, keine Patienten. „So viele Covid-Kranke“, ätzt der Filmer sarkastisch. „Es ist unfassbar, Leute. Und wegen der Scheiße muss ich diese Maske tragen.“